Более 13 тыс мужчин задержали на Украине при попытке побега за границу

Более 13 тысяч мужчин были задержаны на Украине в 2025 году при попытке незаконно пересечь государственную границу. Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
По его словам, наибольшее число нарушителей выявляют на границе с государствами Евросоюза. Вместе с тем около 1,4 тысячи человек были задержаны при попытке незаконного пересечения границы в направлении Белоруссии.
Демченко отметил, что пограничные подразделения продолжают усиливать контроль на наиболее уязвимых участках и взаимодействуют с другими силовыми структурами для пресечения подобных попыток.
Ранее украинские СМИ сообщали о происшествии в Черниговской области, где группа местных жителей вмешалась в действия сотрудников территориального центра комплектования и полиции. В результате конфликта мужчине удалось избежать задержания и покинуть место происшествия.