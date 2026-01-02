В Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС РФ по Харькову

В министерстве уточнили, что анализировали размещенные в открытом доступе кадры с камер наблюдения и видео очевидцев. Там обратили внимание на клубы дыма внутри здания за мгновения до самого взрыва, что, по версии ведомства, говорит о внутреннем очаге поражения. Российская сторона утверждает, что украинские войска использовали помещения торгового центра для складирования боеприпасов и военного имущества, а последующая детонация была представлена Киевом как результат якобы российского удара по жилой застройке Харькова.