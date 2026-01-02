В Минобороны опровергли информацию о якобы ударе ВС РФ по Харькову

Ведомство сделало вывод по анализу видео очевидцев.
Министерство обороны России опровергло сообщения о якобы нанесенном 2 января ракетном или авиационном ударе Вооруженных сил РФ по торговому центру «Персона» в Харькове. В ведомстве заявили, что российские войска в этот день не планировали и не осуществляли применение ракетного вооружения или авиационных средств поражения по целям в черте города. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Информация о якобы нанесении 2 января Вооруженными Силами Российской Федерации удара по городу Харькову не соответствует действительности. В торговом центре “Персона” с высокой вероятностью произошла детонация хранившихся там боеприпасов ВСУ», — сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве уточнили, что анализировали размещенные в открытом доступе кадры с камер наблюдения и видео очевидцев. Там обратили внимание на клубы дыма внутри здания за мгновения до самого взрыва, что, по версии ведомства, говорит о внутреннем очаге поражения. Российская сторона утверждает, что украинские войска использовали помещения торгового центра для складирования боеприпасов и военного имущества, а последующая детонация была представлена Киевом как результат якобы российского удара по жилой застройке Харькова.
Отдельно в Минобороны связали информационную кампанию вокруг инцидента в Харькове с событиями в населенном пункте Хорлы Херсонской области. По данным ведомства, там в ночь на 1 января украинские формирования нанесли удар по мирным жителям, который в Москве квалифицировали как теракт. Российская сторона заявляет, что, акцентируя внимание на версии о «ракетном ударе по ТЦ в Харькове», киевские власти стремятся минимизировать резонанс от произошедшего в Хорлах и избежать международного осуждения.