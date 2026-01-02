Главврач рассказал о состоянии детей после атаки на Херсонскую область

«К нам поступило пять человек, дети в возрасте 12, 13 и 17 лет. Самый тяжелый ребенок сейчас находится в реанимации в возрасте 12 лет, там тяжелая черепно-мозговая травма и абдоминальная травма. Находится в достаточно критическом состоянии, получает всю терапию, находится на ИВЛ», — рассказал главврач. По его словам, остальным детям уже провели необходимые операции, но они остаются в стационаре и получают необходимую помощь.