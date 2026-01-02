Ричмонд
Студентка ХГПУ погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах

ВОЛГОГРАД, 2 янв — РИА Новости. Студентка Херсонского государственного педагогического университета погибла при ударе ВСУ по кафе в Хорлах, у нее осталась трехлетняя дочка, сообщает вуз.

«Теракт в Хорлах унес жизнь студентки Института управления и права ХГПУ Анастасии Сабитовой, ей было всего 24 года. Анастасия одна воспитывала 3-летнюю дочь Амину. Теперь малышка осталась без мамы», — сообщил вуз в своем Telegram-канале.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.