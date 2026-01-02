Ричмонд
«Всё было в огне, крыша рушилась»: Священник рассказал, как помогал пострадавшим при теракте в Хорлах

Православные священники и прихожане помогали спасать раненых и доставать погибших после атаки ВСУ на гостиницу и кафе в Хорлах Херсонской области. Об этом Пятому каналу сообщил протоиерей Геннадий.

«После прилётов прибежали сюда, помогали, вытаскивали всех людей. Всё было в огне, крыша рушилась. Ужасно, если видишь пламя, что там горят люди, и ничем не можешь помочь», — рассказал священнослужитель.

По информации отца Геннадия, поминальная служба по погибшим проводится по благословению правящего архиерея Филарета Скадовского и Алёшкинского.

Тем временем до 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ в Хорлах Херсонской области. Губернатор региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.