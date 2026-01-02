Опубликованы фото последствий удара ВСУ по центру Белгорода

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о новых атаках на Белгородскую область. По его данным, беспилотники ВСУ нанесли удары по пяти муниципалитетам региона. Об этом глава региона проинформировал в своем Telegram-канале.
В Шебекинском округе дрон повредил фасад предприятия, а в селе Мешковое с беспилотника сбросили взрывные устройства. В результате пострадали автобус и остекление в двух жилых домах.
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова.
В селах Вознесеновка и Белянка атаки дронов привели к повреждениям кровель, окон и линии электропередачи. В Белгородском округе удары пришлись по коммерческим объектам в Бессоновке и Таврово.
В посёлке Разумное также был атакован коммерческий объект. В городе Грайворон беспилотник повредил два автомобиля и окна частного дома.
Фото: из Telegram-канала Вячеслава Гладкова.
В Волоконовском округе дроны атаковали припаркованную машину, трактор и другой автомобиль в трёх разных населённых пунктах. В Борисовском округе в посёлке Борисовка от взрыва беспилотника пострадал забор частного дома.
По предварительной информации, в результате этих инцидентов никто не пострадал. Губернатор отметил, что информация о последствиях продолжает уточняться.
Напомним, киевский режим ударил в новогоднюю ночь по заведению, где отмечали праздник гражданские люди в Херсонской области. В результате атаки погибли 27 человек, включая детей.