Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Беспилотники были сбиты над пятью российскими регионами и Азовским морем: шесть над Ростовской областью, два — над Татарстаном, по одному — над Воронежской областью и Крымом, и один над акваторией Азовского моря.
Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников. За восемь часов над регионами страны были перехвачены и уничтожены 64 БПЛА самолётного типа.
