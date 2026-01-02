Ричмонд
Силы ПВО сбили 11 украинских БПЛА над регионами России и Азовским морем

Министерство обороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников самолётного типа силами российской ПВО. Все аппараты были перехвачены в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени.

Беспилотники были сбиты над пятью российскими регионами и Азовским морем: шесть над Ростовской областью, два — над Татарстаном, по одному — над Воронежской областью и Крымом, и один над акваторией Азовского моря.

Ранее сообщалось, что в ночь на 2 января силы противовоздушной обороны России отразили массированную атаку украинских беспилотников. За восемь часов над регионами страны были перехвачены и уничтожены 64 БПЛА самолётного типа.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

