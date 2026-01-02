В Адыгее более 21 тыс. человек остаются без света

«На утро число жителей без электроснабжения сократилось с 97 000 до 34 765, сегодня к концу дня — до 21 000. Таким образом за двое суток в сложнейших условиях силами энергетиков были подключены к электричеству 76 000 человек. Оставшаяся часть населения будет запитана в сжатые сроки, ремонтные бригады будут делать все возможное, чтобы сделать это и сегодняшней ночью, и завтра», — говорится в сообщении.