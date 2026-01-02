Сальдо: ВСУ использовали противобункерные средства поражения для удара по Хорлам

В ходе удара по кафе и отелю в поселке Хорлы в новогоднюю ночь украинские боевики использовали средства поражения такой мощности, которые предназначены для разрушения укрепленных бункеров. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — говорится в публикации.
Ранее Владимир Сальдо сообщил о реакции жителей Украины на эту трагедию. Он утверждает, что тема удара по Хорлам активно обсуждается и вызывает сопереживание.
Чиновник отметил, что количество поисковых запросов о случившемся на Украине превысило полмиллиона. По его мнению, люди скорбят и разделяют горе семей погибших и пострадавших.
Напомним, в результате этого удара погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв нападения есть дети.