Сальдо: ВСУ использовали противобункерные средства поражения для удара по Хорлам

Сальдо напомнил, что в момент теракта в Хорлах в кафе находились женщины и дети.

Источник: Комсомольская правда

В ходе удара по кафе и отелю в поселке Хорлы в новогоднюю ночь украинские боевики использовали средства поражения такой мощности, которые предназначены для разрушения укрепленных бункеров. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

«Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укрепленного бункера», — говорится в публикации.

Ранее Владимир Сальдо сообщил о реакции жителей Украины на эту трагедию. Он утверждает, что тема удара по Хорлам активно обсуждается и вызывает сопереживание.

Чиновник отметил, что количество поисковых запросов о случившемся на Украине превысило полмиллиона. По его мнению, люди скорбят и разделяют горе семей погибших и пострадавших.

Напомним, в результате этого удара погибли 27 человек, десятки получили ранения. Среди жертв нападения есть дети.