Сальдо: ВСУ использовали противобункерные средства поражения для удара по Хорлам

В ходе удара по кафе и отелю в поселке Хорлы в новогоднюю ночь украинские боевики использовали средства поражения такой мощности, которые предназначены для разрушения укрепленных бункеров. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.