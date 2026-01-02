Ричмонд
Силы ПВО сбили за семь часов 11 дронов ВСУ на территории РФ

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами и Азовским морем.

Источник: Аргументы и факты

В пятницу силы противовоздушной обороны пресекли за несколько часов попытки атак 11 украинских беспилотников на российской территории, сообщило Минобороны РФ.

«В период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в публикации.

По данным оборонного ведомства, российские военные сбили шесть дронов ВСУ над Ростовской областью, два — над Татарстаном. Еще по одному дрону уничтожено над Воронежской областью, Крымом и Азовским морем.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Напомним, утром в пятницу стало известно об уничтожении российскими силами ПВО в течение минувшей ночи 64 украинских беспилотников, которые были выявлены над десятком российских регионов.

В частности, 20 дронов было сбито на территории Самарской области.

Также ранее сообщалось, что накануне ночью беспилотники ВСУ атаковали кафе и гостиницу в селе Хорлы Херсонской области. В результате удара погибли 28 человек.