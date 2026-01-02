Ричмонд
В Ленобласти три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 января. /ТАСС/. Три человека погибли из-за перевернувшейся лодки в Новоладожском канале в Ленинградской области. Как сообщается в официальной группе аварийно-спасательной службы региона, в лодке было четыре человека, один выжил.

Источник: РИА "Новости"

«Вечером 2 января дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога получила информацию о том, что на акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. В результате происшествия один человек пострадал и три человека погибли», — говорится в сообщении.

Пострадавший был передан сотрудникам скорой помощи, тела погибших — сотрудникам полиции.

Спасатели напомнили, что с 15 ноября на всех водных объектах региона официально закрыта навигация для маломерных судов.