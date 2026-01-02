В Ленобласти три человека погибли из-за перевернувшейся лодки

«Вечером 2 января дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога получила информацию о том, что на акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. В результате происшествия один человек пострадал и три человека погибли», — говорится в сообщении.