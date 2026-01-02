Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три легковушки столкнулись на пр. Независимости в Минске

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Независимости в Минске столкнулись три легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня днем вблизи дома № 161Б по проспекту Независимости произошло столкновение трех автомобилей: Geely, Hyundai и BMW. Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автомобиля Geely.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска. -0-