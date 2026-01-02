Три легковушки столкнулись на пр. Независимости в Минске

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр. Независимости в Минске столкнулись три легковушки. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сегодня днем вблизи дома № 161Б по проспекту Независимости произошло столкновение трех автомобилей: Geely, Hyundai и BMW. Предварительно, причиной ДТП стало несоблюдение безопасной дистанции водителем автомобиля Geely.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
На месте происшествия работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска. -0-