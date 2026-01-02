Назначены пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Нынешняя ротация затронула места, закрепленные за Азией и Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном, а также Восточной Европой. Из всех новых участников только Латвия ранее ни разу не входила в Совет и будет представлена в органе впервые. Колумбия считается наиболее опытной из пятерки — страна уже семь раз занимала непостоянное кресло.