Назначены пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Пять новых стран займут свое место в Совбезе ООН на два года.

Новые члены сменили Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словению, завершивших свой двухлетний срок работы. Совет Безопасности ООН включает 15 стран: пять постоянных членов с правом вето (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей по региональному принципу.

Нынешняя ротация затронула места, закрепленные за Азией и Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном, а также Восточной Европой. Из всех новых участников только Латвия ранее ни разу не входила в Совет и будет представлена в органе впервые. Колумбия считается наиболее опытной из пятерки — страна уже семь раз занимала непостоянное кресло.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше