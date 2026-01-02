Назначены пять новых непостоянных членов Совбеза ООН

Пять новых стран займут свое место в Совбезе ООН на два года.
Бахрейн, Колумбия, Демократическая Республика Конго, Латвия и Либерия приступили к двухлетнему мандату в Совете Безопасности ООН в статусе непостоянных членов. Полномочия стран распространяются на 2026−2027 годы. Информацию об этом переадет РИА Новости из штаб-квартиры организации.
Новые члены сменили Алжир, Гайану, Республику Корея, Сьерра-Леоне и Словению, завершивших свой двухлетний срок работы. Совет Безопасности ООН включает 15 стран: пять постоянных членов с правом вето (Россия, Китай, Франция, Великобритания и США) и десять непостоянных, избираемых Генеральной Ассамблеей по региональному принципу.
Нынешняя ротация затронула места, закрепленные за Азией и Африкой, Латинской Америкой и Карибским бассейном, а также Восточной Европой. Из всех новых участников только Латвия ранее ни разу не входила в Совет и будет представлена в органе впервые. Колумбия считается наиболее опытной из пятерки — страна уже семь раз занимала непостоянное кресло.