Опубликованы имена 12 погибших при теракте в Хорлах

Личности выявлены с помощью генетической экспертизы.
Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы установило личности 12 человек, погибших в результате удара Вооруженных сил Украины в новогоднюю ночь по кафе и отелю в населенном пункте Хорлы Херсонской области. Об этом 2 января сообщила администрация Херсонской области. В перечень вошли, в том числе, 43-летний мужчина, а также 34-летняя и 44-летняя женщины.
«К 17:00 мск 2 января установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов. Это Романив Сергей Игоревич, 1982 года рождения, Дягилева Ирина Андреевна, 1991 года рождения, Голдобина Светлана Викторовна, 1981 года рождения», — сказано в сообщении администрации, его приводит ТАСС.
Власти подчеркнули, что работа судебно-медицинских экспертов по установке личности погибших продолжается. Для их выявления будут проведены генетические экспертизы.