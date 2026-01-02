В США задержали подозреваемого в подготовке теракта в канун Нового года

По словам Фергюсона, Стердивант уже не впервые попадает в поле зрения ФБР и полиции. Так, в январе 2022 года, когда ему было всего 14 лет, против него началось расследование. Причиной стал его контакт с представителями ИГ,* которые поручили ему одеться в черное, стучать в двери к незнакомцам и нападать на них с молотком. Однако тогда его семья встала у него на пути и не дала совершить задуманное.