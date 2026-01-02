Сальдо: удар ВСУ по кафе в Хорлах был достаточен для уничтожения бункера

Мощному удару подверглись женщины и дети.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что мощность средств поражения, примененных украинскими войсками при ударе по поселку Хорлы, была сопоставима с боекомплектом для уничтожения защищенного бункера. Однако ему подверглись женщины и дети.
«Чудом выжившие люди рассказывают страшные вещи. Женщины и дети в кафе и гостинице подверглись удару средств поражения, достаточных для уничтожения укреплённого бункера», — рассказал губернатор в своем telegram-канале.
Сальдо также добавил, что помимо лечения и помощи пострадавшие получат единовременную материальную поддержку. Родные погибших — 1 млн 567,5 тысяч рублей, получившие ранения — от 313, 5 тысяч до 627 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести.
Ранее 2 января Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призвало провести независимое и тщательное расследование обстоятельств удара по Хорлам. В ООН подчеркнули, что все эпизоды с возможной гибелью мирных жителей должны фиксироваться и анализироваться в соответствии с нормами международного гуманитарного права.