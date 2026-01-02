В Ливане миротворцы ООН подверглись обстрелу со стороны армии Израиля

«Во время патрулирования в районе Кфаршубы по миротворцам был открыт огонь из стрелкового оружия. Произведено 15 выстрелов с расстояния не более 50 метров», — говорится в заявлении.
В коммюнике добавляется, что менее чем через двадцать минут военнослужащие миротворческого контингента другого патруля в том же районе сообщили, что по ним был открыт пулеметный огонь с расстояния 50 метров.
Согласно заявлению, в обоих случаях пострадавших и материального ущерба не зафиксировано.
По оценке миротворцев, в обоих инцидентах огонь велся с позиций армии обороны Израиля к югу от «голубой линии». После этого миссия UNIFIL направила запрос о «прекращении огня» по установленным каналам связи.
Отмечается, что UNIFIL заранее уведомили армию Израиля о деятельности патрулей в этих районах в соответствии со стандартными процедурами работы в зонах вблизи «голубой линии».
«Подобные инциденты происходят регулярно, что вызывает серьезную обеспокоенность. Атаки на миротворческие силы или вблизи них являются грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН 1701», — отмечается в заявлении.