В Ленобласти при столкновении аэролодки с мостом погибли 3 человека

Следователи завели уголовное дело в связи с гибелью людей при столкновении аэролодки с наплавным мостом в Ленобласти.

Источник: Аргументы и факты

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства инцидента с аэролодкой, в результате которого погибли не менее трех человек, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области», — говорится в публикации.

В сообщении уточняется, что в связи с происшествием завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По информации ведомства, ЧП произошло в пятницу на Новоладожском канале. Там аэролодка с пятью пассажирами на борту столкнулась с наплавным мостом и перевернулась.

Данные о жертвах происшествия и пострадавших уточняются.

Напомним, в конце декабря стало известно об инциденте на реке Лена в Якутске, где под лед провалилась машины с восьмью пассажирами. Сообщалось о гибели ребенка в результате происшествия.