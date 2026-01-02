В Ленобласти при столкновении аэролодки с мостом погибли 3 человека

В Ленинградской области следователи выясняют обстоятельства инцидента с аэролодкой, в результате которого погибли не менее трех человек, сообщает Telegram-канал Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели трех пассажиров аэролодки в Ленинградской области», — говорится в публикации.
В сообщении уточняется, что в связи с происшествием завели дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.
По информации ведомства, ЧП произошло в пятницу на Новоладожском канале. Там аэролодка с пятью пассажирами на борту столкнулась с наплавным мостом и перевернулась.
Данные о жертвах происшествия и пострадавших уточняются.
Напомним, в конце декабря стало известно об инциденте на реке Лена в Якутске, где под лед провалилась машины с восьмью пассажирами. Сообщалось о гибели ребенка в результате происшествия.