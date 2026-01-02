Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

12-летнего мальчика, который получил тяжелые ранения при ударе ВСУ по кафе и отелю в Хорлах Херсонской области, доставят санавиацией из Симферополя в Москву. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
По его словам, мальчика направят в детский Центр имени Пирогова, когда стабилизируют его состояние и он будет пригоден к транспортировке.
— Взрыв произошел прямо рядом с ним. За его жизнь борются. Он находится на ИВЛ. Детский центр Пирогова держит это на контроле, и при стабилизации состояния ребенка он будет направлен в Москву для дальнейшего лечения. РДКБ имени Пирогова держит на контроле. Как только стабилизируется — авиацией он будет доставлен в Москву, — передает слова Георгиева РИА Новости.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки украинской армии на Хорлы увеличилось до 28 человек.
2 января Минздрав Республики Крым сообщил, что одна из пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области умерла в больнице в Крыму.