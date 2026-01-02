Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тяжело раненного в Хорлах 12-летнего ребёнка госпитализируют в столицу

Уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев сообщил, что 12-летнего мальчика, получившего тяжёлые ранения при ударе Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Хорлам в новогоднюю ночь, планируют доставить санавиацией из Симферополя в Москву.

Источник: Life.ru

«Взрыв произошёл рядом с ним, он получил множественные ранения. Сейчас его состояние стабилизируют и готовят ребёнка к эвакуации в Российскую детскую клиническую больницу в Москве», — его слова приводит телеканал «Таврия».

Ранее власти Херсонской области установили личности ещё пяти жертв атаки украинских БПЛА на село Хорлы, где погибли 28 человек. Среди опознанных: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

Больше актуальных событий в режиме реального времени читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше