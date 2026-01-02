Гладков опубликовал кадры последствий удара ВСУ по центру Белгорода

В результате ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по центральной части Белгорода городские здания получили повреждения. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, одну женщину с диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма» доставили в областную больницу, вторую с осколочным ранением предплечья — в городскую больницу № 2.
— В результате обстрела выбиты окна в частном доме и порядка 40 квартирах трех многоквартирных домов. Кроме того, повреждены кровля и фасад здания коммерческого объекта. Осколками посечено семь автомобилей, — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков назвал тяжелой обстановку в приграничных районах Белгородской области. С 11 апреля 2022 года в Белгородской области установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности из-за обострения ситуации на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года там введен режим контртеррористической операции, а с 15 августа в регионе объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера.