NYT: Зеленский сделал Буданова* главой ОП, чтобы он не смог стать президентом

Буданов* стал главой ОП Украины 2 января.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову (признан в России террористом и экстремистом) занять пост руководителя его офиса, чтобы помешать тому участвовать в возможных президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The New York Times.
«Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента», — заявляет американская газета.
Предложение возглавить офис президента стало частью более широкой дискуссии о перераспределении влияния в высшем руководстве Украины. В Киеве рассматривают несколько сценариев, которые позволили бы сохранить контроль над политическим полем в случае смягчения ограничений, связанных с военным положением.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский назначил Буданова* главой Офиса президента Украины. Информацию об этом подтеврждает официальный указ.
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.