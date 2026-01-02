NYT: Зеленский сделал Буданова* главой ОП, чтобы он не смог стать президентом

Предложение возглавить офис президента стало частью более широкой дискуссии о перераспределении влияния в высшем руководстве Украины. В Киеве рассматривают несколько сценариев, которые позволили бы сохранить контроль над политическим полем в случае смягчения ограничений, связанных с военным положением.