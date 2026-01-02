Ричмонд
+10°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYT: Зеленский сделал Буданова* главой ОП, чтобы он не смог стать президентом

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову (признан в России террористом и экстремистом) занять пост руководителя его офиса, чтобы помешать тому участвовать в возможных президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

Буданов* стал главой ОП Украины 2 января.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Кириллу Буданову (признан в России террористом и экстремистом) занять пост руководителя его офиса, чтобы помешать тому участвовать в возможных президентских выборах. Об этом сообщает американская газета The New York Times.

«Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента», — заявляет американская газета.

Предложение возглавить офис президента стало частью более широкой дискуссии о перераспределении влияния в высшем руководстве Украины. В Киеве рассматривают несколько сценариев, которые позволили бы сохранить контроль над политическим полем в случае смягчения ограничений, связанных с военным положением.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский назначил Буданова* главой Офиса президента Украины. Информацию об этом подтеврждает официальный указ.

*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше