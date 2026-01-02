Ричмонд
МВД опровергло сообщения о розыске двух подозреваемых в теракте в Хорлах

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Херсонский главк МВД РФ опроверг распространяемые злоумышленниками данные о якобы розыске двух «скрывшихся подозреваемых» в организации теракта в Хорлах, сообщается на сайте ведомства.

Источник: Sputnik.by

«В мессенджере Telegram злоумышленниками создана цифровая копия содержимого экрана (скриншот), повторяющая название официального канала херсонской полиции… В частности, сообщается, что ГУ МВД РФ по Херсонской области распространило информацию о якобы розыске двоих подозреваемых, причастных ко взрыву в кафе в поселке Хорлы Херсонской области, скрывшихся на легковом автомобиле. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении на сайте регионального главка МВД.

В четверг губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год — по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 27 человек, в том числе двое несовершеннолетних, в медучреждения с травмами различной степени тяжести доставлен 31 пострадавший, в том числе пятеро детей. Заведено дело о теракте. Пятница и суббота объявлены днями траура в регионе.