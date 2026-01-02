В Париже мужчина украл меч с памятника Жанне д’Арк

Мужчина отломал и похитил клинок меча с конного памятника Жанне д’Арк на площади Сент-Огюстен в восьмом округе Парижа и был задержан сотрудниками полиции.
По данным радиостанции Europe 1, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Мужчина взобрался на статую, отломал клинок меча и покинул место происшествия. Позднее его задержали недалеко от вокзала Сен-Лазар.
Правоохранители поместили задержанного под стражу. Его подозревают в повреждении и краже общественного имущества. Имя мужчины не раскрывается, мотивы его действий устанавливаются.
Пострадавший памятник Жанне д’Арк был установлен в конце XIX века. Автором скульптуры является Поль Дюбуа. В настоящее время монумент расположен на площади Сент-Огюстен перед одноимённой церковью.
Ранее французские власти усилили меры безопасности в Лувре после ограбления музея в октябре. Тогда злоумышленники проникли в здание через окно и похитили ювелирные изделия на десятки миллионов евро, после чего уязвимые участки были дополнительно защищены.