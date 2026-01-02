Тяжелораненого в Хорлах 12-летнего подростка госпитализируют в Москву

Тяжелораненного во время удара беспилотников по селу Хорлы подростка планируют перевезти на лечение в Москву. Эту информацию предоставил уполномоченный по правам человека в Херсонской области Сергей Георгиев.
Состояние мальчика остается крайне тяжелым, его врачи стараются стабилизировать. После необходимых процедур ребенка эвакуируют в столичную Российскую детскую клиническую больницу для продолжения лечения.
Ранее от полученных в ходе того же инцидента травм скончалась одна из пострадавших женщин. Как заявило Министерство здравоохранения Крыма, спасти ее жизнь, несмотря на усилия медиков, не удалось.
Пациентку доставили в медучреждение Джанкоя, однако ее ранения оказались несовместимы с жизнью. Таким образом, число жертв трагедии продолжает увеличиваться.
Напомним, атака ВСУ на населенный пункт Хорлы была совершена в новогоднюю ночь. В результате этого удара погибли десятки мирных жителей, а более тридцати человек, включая пятерых детей, получили различные ранения.