В Новгородской области жителям, оставшимся без света, раздают топливо

1 января глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что около 43 тысяч человек остались без электричества в новогоднюю ночь из-за снегопадов в регионе. Он отметил, что проблемы с электроснабжением связаны с тем, что из-за непогоды произошло обледенение проводов.