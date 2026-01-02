В Новгородской области жителям, оставшимся без света, раздают топливо

Жителям Крестецкого округа Новгородской области, которые остались без электричества, раздают топливо. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил глава округа Сергей Яковлев.
Ранее власти региона сообщили, что в связи с продолжительным отсутствием электричества в трех округах — Демянском, Валдайском и Крестецком — введен режим чрезвычайной ситуации.
— В нашем округе продолжается бесплатная раздача топлива для проживающих в населенных пунктах, где отсутствует электроэнергия. Завтра также будет возможность получить топливо. Мы сообщим время и место выдачи дополнительно, — написал Яковлев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее в Управлении защиты населения Новгородской области сообщили, что в Пестовском округе региона пожарные второй день пытаются потушить деревянное здание школы. По информации ведомства, из-за большого размера здания до сих пор в разных местах возникают очаги возгорания.
1 января глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что около 43 тысяч человек остались без электричества в новогоднюю ночь из-за снегопадов в регионе. Он отметил, что проблемы с электроснабжением связаны с тем, что из-за непогоды произошло обледенение проводов.