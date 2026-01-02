На трассе под Екатеринбургом в жесткой аварии погиб водитель иномарки. Фото

Водитель иномарки Kia погиб до приезда медиков.
На Сибирском тракте под Екатеринбургом столкнулись две иномарки. Удар был такой силы, что водитель авто Kia от полученных травм погиб на месте. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительной информации, произошло столкновение автомобиля Volkswagen с автомобилем Kia. В результате происшествия водитель автомобиля Kia скончался на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи», — сообщили в ведомстве.
Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС и следственно-оперативная группа. Эксперты устанавливают причину аварии, а также все подробности инцидента. По факту ДТП организовано расследование.
В Госавтоинспекции напомнили, что в условиях зимы и раннего наступления темноты водителям необходимо заранее снижать скорость на загородных трассах и увеличивать дистанцию. Особое внимание инспекторы просят уделять состоянию дороги.