Cumhuriyet: в Стамбуле арестовали 67 подозреваемых в причастности к ИГ

Турецкие силовики на неделе провели в стране три волны рейдов против ИГ, было задержано около 500 человек. Часть из них, по данным спецслужб, могут быть причастны к подготовке акций насилия в Турции в новогодние праздники, сообщала стамбульская прокуратура.