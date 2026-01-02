При атаке ВСУ в Хорлах погибла владелица праздничного агентства Ирина Дягилева

Власти Херсонской области продолжают устанавливать личности жертв трагедии в Хорлах. Стали известны имена ещё пятерых погибших: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.