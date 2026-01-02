Ричмонд
В столице Мексики при землетрясении пострадали 12 человек

Власти Мехико сообщили о пострадавших и угрозе обрушения зданий на территории города в результате землетрясения.

В мексиканской столице Мехико известно о 12 пострадавших в результате землетрясения, сообщила в соцсети Х* мэр города Клара Бругада.

«Зарегистрировано 12 пострадавших, падение пяти столбов и четырех деревьев», — написала она.

По данным городских властей, в разных районах зафиксированы отключения электричества.

Бругада сообщила о проведении проверок строений на территории города в связи с сейсмособытием. По словам мэра, оценивается возможность обрушения двух зданий.

Напомним, в пятницу стало известно о произошедшем у побережья Мексики землетрясении магнитудой 6,5, эпицентр которого, согласно сведениям сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.

Сообщалось о подземных толчках, ощущавшихся на территории Мехико.

Ранее было зафиксировано сейсмособытие на северо-востоке Японии. Магнитуда землетрясения составила 5,7.

* Соцсеть заблокирована на территории РФ по требованию Генпрокуратуры.