В столице Мексики при землетрясении пострадали 12 человек

В мексиканской столице Мехико известно о 12 пострадавших в результате землетрясения, сообщила в соцсети Х* мэр города Клара Бругада.
«Зарегистрировано 12 пострадавших, падение пяти столбов и четырех деревьев», — написала она.
По данным городских властей, в разных районах зафиксированы отключения электричества.
Бругада сообщила о проведении проверок строений на территории города в связи с сейсмособытием. По словам мэра, оценивается возможность обрушения двух зданий.
Напомним, в пятницу стало известно о произошедшем у побережья Мексики землетрясении магнитудой 6,5, эпицентр которого, согласно сведениям сейсмологов, находился на расстоянии около 65 километров юго-восточнее города Акапулько-де-Хуарес.
Сообщалось о подземных толчках, ощущавшихся на территории Мехико.
Ранее было зафиксировано сейсмособытие на северо-востоке Японии. Магнитуда землетрясения составила 5,7.
