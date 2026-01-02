Ричмонд
Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 янв — РИА Новости. Семья секретаря участковой избирательной комиссии находилась в автомобиле, атакованном ВСУ в Херсонской области в четверг, сообщает облизбирком.

Источник: © РИА Новости

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо сообщил, что дрон ВСУ в Херсонской области атаковал легковой автомобиль, в котором ехала семья, погиб пятилетний мальчик, трое взрослых были госпитализированы в тяжелом состоянии.

«Вчера в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал автомобиль семьи секретаря участковой избирательной комиссии № 37. В результате этого террористического акта погиб ее пятилетний сын, а взрослые получили множественные ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.

В избиркоме Херсонской области выразили соболезнования родителям ребенка.