Семья секретаря избиркома находилась в автомобиле, атакованном под Херсоном

«Вчера в районе Тарасовки Алешкинского округа украинский дрон атаковал автомобиль семьи секретаря участковой избирательной комиссии № 37. В результате этого террористического акта погиб ее пятилетний сын, а взрослые получили множественные ранения», — говорится в сообщении в Telegram-канале комиссии.