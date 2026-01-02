В МВД опровергли фейк о якобы поиске двух причастных к взрыву в Хорлах

«Сообщается, что Главное управление МВД России по Херсонской области распространило информацию о якобы розыске двоих подозреваемых, причастных ко взрыву в кафе в посёлке Хорлы Херсонской области, скрывшихся на легковом автомобиле. Официально заявляем, что данная информация не соответствует действительности», — уточнили в ведомстве.
В МВД добавили, что причиной взрыва стал удар украинских дронов, а не подрыв на месте. Следствие квалифицировало произошедшее как теракт и ведёт расследование.
Ранее власти Херсонской области установили личности ещё пяти жертв атаки украинских БПЛА на село Хорлы, где погибли 28 человек. Среди опознанных: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.