Погибшая при теракте в Хорлах студентка Сабитова была в списках «Миротворца»*

В результате удара Вооружённых сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах погибла студентка Херсонского государственного педагогического университета. Как сообщил вуз, у Анастасии осталась трёхлетняя дочь.
«Анастасия одна воспитывала 3-летнюю дочь Амину. Теперь малышка осталась без мамы. Херсонский государственный педагогический университет выражает глубокие соболезнования родным и близким Анастасии, а также всем семьям, потерявшим близких в этой ужасной трагедии», — написали в телеграм-канале университета.
Власти Херсонской области продолжают устанавливать личности жертв трагедии в Хорлах. Стали известны имена ещё пятерых погибших: Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 г. р.), Буганова Оксана Леонидовна (1969 г. р.), Романив Сергей Игоревич (1982 г. р.), Дягилева Ирина Андреевна (1991 г. р.) и Голдобина Светлана Викторовна (1981 г. р.). Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
