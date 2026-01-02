FT заподозрил в коррупции самую богатую чиновницу ЕС

Общий доход Лагард за 2024 год составил около 726 тысяч евро. Для оценки использовались открытые данные ЕЦБ и стандартные для европейских институтов формулы расчета вознаграждения, где учитываются различные доплаты. При этом в годовом отчете Центробанка ЕС зафиксирована лишь базовая зарплата руководителя в размере 466 тысяч евро, без детальной разбивки по всем видам положенных ей выплат.