FT заподозрил в коррупции самую богатую чиновницу ЕС

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в 2024 году получила совокупный доход примерно на 56% выше официально заявленной зарплаты. Таким образом она стала самым высокооплачиваемым чиновником в структурах Евросоюза. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на собственные расчеты на основе данных годового отчета ЕЦБ и сопутствующих выплат.

По мнению FT, Лагард получает зарплату более чем на 50% выше заявленной.

«Полная зарплата главы ЕЦБ Кристин Лагард более чем на 50% выше, чем ее обнародованная зарплата… Одна только базовая зарплата Лагард делает ее самым высокооплачиваемым чиновником в ЕС», — говорится в публикации издания. В официальных документах регулятора указывается только базовый оклад Лагард, тогда как дополнительные выплаты, надбавки и иные элементы вознаграждения в отчетах не отражаются в полном объеме.

Общий доход Лагард за 2024 год составил около 726 тысяч евро. Для оценки использовались открытые данные ЕЦБ и стандартные для европейских институтов формулы расчета вознаграждения, где учитываются различные доплаты. При этом в годовом отчете Центробанка ЕС зафиксирована лишь базовая зарплата руководителя в размере 466 тысяч евро, без детальной разбивки по всем видам положенных ей выплат.

