Пожарные спасли восемь человек при пожаре в элитном ЖК в Сургуте, среди них были дети

Кроме спасенных людей, из дома вывели еще 38 человек — 21 из них ребенок.
Вечером в Сургуте (ХМАО) на улице Мелик‑Карамова вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели МЧС быстро прибыли на место и вывели из горящего здания восемь человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
Пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. В тушении участвовали 31 сотрудник МЧС и семь единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Детали происшествия продолжают выяснять.