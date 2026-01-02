Пожарные спасли восемь человек при пожаре в элитном ЖК в Сургуте, среди них были дети

Вечером в Сургуте (ХМАО) на улице Мелик‑Карамова вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели МЧС быстро прибыли на место и вывели из горящего здания восемь человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.