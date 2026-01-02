Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожарные спасли восемь человек при пожаре в элитном ЖК в Сургуте, среди них были дети

Вечером в Сургуте (ХМАО) на улице Мелик‑Карамова вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели МЧС быстро прибыли на место и вывели из горящего здания восемь человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

Кроме спасенных людей, из дома вывели еще 38 человек — 21 из них ребенок.

Вечером в Сургуте (ХМАО) на улице Мелик‑Карамова вспыхнул пожар в многоквартирном доме. Спасатели МЧС быстро прибыли на место и вывели из горящего здания восемь человек, среди них — четверо детей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В Сургуте сотрудники МЧС России спасли на пожаре восемь человек, из них четыре ребенка», — сообщает ведомство в MAX. Помимо спасенных, из дома эвакуировали еще 38 человек, в том числе 21 ребенка.

Пожар удалось ликвидировать на площади 15 квадратных метров. В тушении участвовали 31 сотрудник МЧС и семь единиц техники. Предварительная причина возгорания — нарушение правил технической эксплуатации и выбора аппаратов защиты электрических сетей. Детали происшествия продолжают выяснять.