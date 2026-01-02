В базу «Миротворца»* попали десятки детей, среди них 4-летний ребенок

В список попали дети из России и других стран.
Сразу 24 ребенка внесены в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским сайтом). Согласно опубликованной информации, в перечень внесены дети, родившиеся с 2010 по 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт.
В карточках детей на сайте содержатся персональные данные и различные пометки. В публикациях указываются фамилии, имена, даты рождения и другие идентифицирующие сведения. В списке указаны граждане России, Украины, Германии и Абхазии.
Ранее украинский сайт «Миротворец»* уже вносил в свою базу данные несовершеннолетних. В декабре 2025 года там за два дня появились сведения о 25 детях от трех до девяти лет, рожденных с 2016 по 2022 годы, которым приписывали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».
* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.