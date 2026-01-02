Ричмонд
В базу «Миротворца»* попали десятки детей, среди них 4-летний ребенок

Сразу 24 ребенка внесены в базу украинского сайта «Миротворец»* (признан в РФ экстремистским сайтом). Согласно опубликованной информации, в перечень внесены дети, родившиеся с 2010 по 2021 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт.

В список попали дети из России и других стран.

В карточках детей на сайте содержатся персональные данные и различные пометки. В публикациях указываются фамилии, имена, даты рождения и другие идентифицирующие сведения. В списке указаны граждане России, Украины, Германии и Абхазии.

Ранее украинский сайт «Миротворец»* уже вносил в свою базу данные несовершеннолетних. В декабре 2025 года там за два дня появились сведения о 25 детях от трех до девяти лет, рожденных с 2016 по 2022 годы, которым приписывали «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

* «Миротворец» — ресурс признан экстремистским на территории РФ.

Узнать больше по теме
Абхазия: от древнего царства до независимости — история, факты и современный статус
Абхазия — регион на черноморском побережье Кавказа с богатой историей и сложным политическим статусом. Это частично признанное государство, независимость которого признают только пять стран ООН (Россия, Венесуэла, Сирия, Никарагуа и Науру), а также частично признанная Южная Осетия и непризнанное Приднестровье. Вануату и Тувалу — отозвали решение о признании независимости Абхазии. Тем не менее, здесь уже сложилась полноценная государственная система — со своим правительством и политическими институтами. Рассказываем, где находится Абхазия, и как она устроена.
Читать дальше