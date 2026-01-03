Курганские огнеборцы за сутки справились с пятью пожарами, есть пострадавший

В тот же день огонь вспыхнул в двух банях в Кургане. В микрорайоне Зайково пожарным пришлось тушить баню на площади 6 квадратных метров, а в микрорайоне Изумрудный — на пяти квадратах. В обоих случаях, по версии спасателей, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. На ликвидацию каждого из этих пожаров было направлено по 10 огнеборцев и две единицы спецтехники.