Курганские огнеборцы за сутки справились с пятью пожарами, есть пострадавший

Печь и проводка: основные причины пожаров в Кургане за последние сутки.
Спасатели ликвидировали пять пожаров в жилом секторе Курганской области за прошедшие сутки. В одном из инцидентов пострадал человек, эвакуированы несколько жителей. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по области.
«Серьезный пожар произошел в садоводческом товариществе “Рябинушка” Белозерского округа, где огонь охватил жилой дом на площади 80 квадратных метров. К счастью, огнеборцам удалось вывести из горящего здания двух человек, и в этом происшествии никто не пострадал. Для ликвидации пожара потребовались усилия 15 специалистов и пяти единиц техники. Предварительно было нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи», — отмечает пресс-служба ведомства.
В тот же день огонь вспыхнул в двух банях в Кургане. В микрорайоне Зайково пожарным пришлось тушить баню на площади 6 квадратных метров, а в микрорайоне Изумрудный — на пяти квадратах. В обоих случаях, по версии спасателей, к возгоранию привел аварийный режим работы электросети. На ликвидацию каждого из этих пожаров было направлено по 10 огнеборцев и две единицы спецтехники.
Еще один пожар произошел в двухквартирном жилом доме на улице Пригородной в Кургане. Пламя повредило 10 квадратных метров строения. Двое жильцов успели самостоятельно эвакуироваться до приезда экстренных служб, однако один мужчина получил ожог ноги и был госпитализирован. Семь пожарных и два автомобиля МЧС справились с этим возгоранием, предварительной причиной которого также считается неисправность электропроводки.
Кроме того, в течение суток сотрудники МЧС пять раз привлекались к ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий. На водных объектах региона происшествий зафиксировано не было.