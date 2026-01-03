В США задержали подозреваемого в предотвращённом теракте в канун Нового года

Задержанный 18-летний Кристиан Стердивант, по версии следствия, год готовил нападение в поддержку ИГ*. В суде ему предъявили обвинение в попытке предоставления материальной помощи иностранной террористической организации. Об этом сообщил прокурор западного округа штата Расс Фергюсон.
«Ему грозит максимальное наказание, предусмотренное законом, 20 лет (лишения свободы. — Прим. Life.ru)», — сказал Фергюсон журналистам.
В ходе подготовки Стердивант изучал материалы экстремистов, посещал сайты ИГ* и вёл TikTok. Позже он принёс клятву верности ИГИЛ*, не зная, что обращается к агенту ФБР под прикрытием, выдававшему себя за члена террористической группы.
По словам прокурора, целью нападения с молотками и ножами должны были стать посетители магазина и ресторана быстрого питания. Подозреваемый намеревался атаковать представителей определённых групп: евреев, христиан и представители ЛГБТ **.
В ходе обыска у Стердиванта нашли манифест и детальный план атаки, а также спрятанные под кроватью ножи и молотки. Молодой человек, которому в декабре исполнилось 18, остаётся под стражей в ожидании предварительного слушания, во время которого прокуратура штата будет добиваться оставления его под стражей.
Стердивант ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Первое расследование в отношении него было начато ещё в январе 2022 года, когда ему было 14 лет. Его подозревали в контактах с представителями ИГ*, которые, по данным следствия, давали ему инструкции, включая нападения на незнакомцев с молотком. В тот раз реализовать эти планы ему помешала его собственная семья. Тогда дело против Стердиванта было прекращено после прохождения им курса психологической помощи и ограничения его доступа к социальным сетям.
Ранее украинские боевики для атаки на кафе и гостиницу в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области использовали против мирных жителей средства поражения, достаточные для уничтожения бункера. Напомним, в ночь на 1 января украинские беспилотные летательные аппараты атаковали места массового отдыха на побережье в Хорлах, где на новогодние празднования собралось порядка ста человек. До 28 увеличилось число погибших в результате теракта ВСУ. Глава региона Владимир Сальдо не исключил причастности к организации удара британских спецслужб. По факту произошедшего Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Признано экстремистским движением, его деятельность запрещена в России.