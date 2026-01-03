В США задержали подозреваемого в предотвращённом теракте в канун Нового года

Стердивант ранее уже привлекал внимание правоохранительных органов. Первое расследование в отношении него было начато ещё в январе 2022 года, когда ему было 14 лет. Его подозревали в контактах с представителями ИГ*, которые, по данным следствия, давали ему инструкции, включая нападения на незнакомцев с молотком. В тот раз реализовать эти планы ему помешала его собственная семья. Тогда дело против Стердиванта было прекращено после прохождения им курса психологической помощи и ограничения его доступа к социальным сетям.