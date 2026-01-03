Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара

— По словам очевидцев, громкие звуки начались в 23:30 и продолжаются до сих пор. Всего жители слышали не менее семи взрывов на юге и юго-западе Краснодара и звук мотора в небе. По предварительным данным, средства ПВО сбивают украинские беспилотники, — сказано в публикации.