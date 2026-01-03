Shot: Серия взрывов прогремела в пригороде Краснодара

Серия взрывов прозвучала в пригороде Краснодара. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели над городом. Об этом в субботу, 3 января, сообщили Telegram-каналу Shot местные жители.
— По словам очевидцев, громкие звуки начались в 23:30 и продолжаются до сих пор. Всего жители слышали не менее семи взрывов на юге и юго-западе Краснодара и звук мотора в небе. По предварительным данным, средства ПВО сбивают украинские беспилотники, — сказано в публикации.
Официальной информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Также о взрывах сообщили жители поселка городского типа Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края.
Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали энергетический комплекс Луганской Народной Республики в ночь на 2 января. Из-за этого без света остались более 85,4 тысячи человек. Об этом сообщило правительство региона. Отмечается, что срок восстановления энергосети займет от трех до пяти суток.
До этого в результате ракетного удара ВСУ по центру Белгорода пострадали две женщины. Одну из них госпитализировали в областную клиническую больницу с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма и баротравма».