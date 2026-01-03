В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов, работают расчёты ПВО

Очевидцы рассказали, что первые громкие хлопки прозвучали ещё в 23:30 и продолжались несколько часов. Жители насчитали не менее семи взрывов в южных и юго-западных районах Краснодара. В небе слышали работу мотора. По предварительным данным, ПВО сбивала дроны Вооружённых сил Украины (ВСУ). Информации о пострадавших или повреждениях нет.
О взрывах также сообщили жители посёлка Яблоновский, станицы Елизаветинская и Северского района Краснодарского края.
Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников самолётного типа силами российской ПВО. Все аппараты были перехвачены в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над пятью российскими регионами и Азовским морем: шесть над Ростовской областью, два — над Татарстаном, по одному — над Воронежской областью и Крымом, и один над акваторией Азовского моря.
