В пригороде Краснодара прогремела серия взрывов, работают расчёты ПВО

Ранее Министерство обороны России сообщило об уничтожении 11 украинских беспилотников самолётного типа силами российской ПВО. Все аппараты были перехвачены в период с 14:00 по 20:00 по московскому времени. Беспилотники были сбиты над пятью российскими регионами и Азовским морем: шесть над Ростовской областью, два — над Татарстаном, по одному — над Воронежской областью и Крымом, и один над акваторией Азовского моря.