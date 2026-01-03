На Украине вылетел очередной министр обороны: какие перестановки анонсировал Зеленский

Кадровые перестановки продолжатся днем 3 января.
В ночь со 2 на 3 января президент Владимир Зеленский сделал несколько громких объявлений. Все они завязаны на назначениях новых лиц в киевском режиме. Подробнее обо всех перестановках — в материале URA.RU.
Новый глава ОП Украины.
Минувшим вечером 2 января Зеленский официально назначил бывшего руководителя военной разведки Украины (ГУР) Кирилла Буданова* (признан в России террористом и экстремистом) главой Офиса президента Украины. Информация об этом появилась в официальном документе, размещенном на сайте главы страны.
По мнению американской газеты The New York Times, из-за своей должности Буданов* не сможет влиться в будущую президентскую гонку на Украине. «Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента», — заявляет американская газета.
Кто стал главным по разведке на Украине.
Всего назначили четырех человек.
Своим новым указом лидер Украины Зеленский, назначил Олега Иващенко руководителем Главного управления разведки (ГУР). Об этом сказано в официальном документе.
Новый украинский министр обороны.
Новым министром обороны Украины стал Михаил Федоров. Заявление о его назначении Зеленский сделал в своем telegram-канале.
Глава внешней разведки Украины.
Последним в списке назначений числится Александр Кононенко, который стал главой Службы внешней разведки Украины. Соответствующий указ подписал президент Зеленский.
Почти сразу же после обнародования указа, он пропал из сети. На это обратили внимания несколько украинских СМИ. Теперь на сайте президент Украины ничего нет.
Кадровые замены продолжатся.
Помимо решения о назначении Федорова на должность министра обороны, Владимир Зеленский сообщил, что уже завтра, планируются и другие кадровые перестановки. Однако содержание этих решений он не уточнил.
Говоря о действующем министре обороны Денисе Шмыгале, Зеленский заявил, что тот «останется в команде». Следует отметить, что Шмыгаль занимал пост министра обороны менее шести месяцев.
*Кирилл Буданов признан экстремистом и террористом на территории РФ.