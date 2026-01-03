На Украине вылетел очередной министр обороны: какие перестановки анонсировал Зеленский

По мнению американской газеты The New York Times, из-за своей должности Буданов* не сможет влиться в будущую президентскую гонку на Украине. «Буданов* рассматривается как потенциальный соперник Зеленского, поскольку США и Россия призывают к проведению выборов на Украине. Привлечение генерала к президентской администрации может осложнить любую попытку Буданова* баллотироваться на пост президента», — заявляет американская газета.