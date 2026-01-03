Решение об отставке будет принято в ближайшее время.
Оппозиционные партии Чехии инициировали процедуру отставки спикера палаты депутатов парламента, лидера движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамуры из ‑за его высказываний об Украине в новогоднем обращении 1 января. Об этом сообщило агентство ЧТК.
«Лидеры бывшей правящей пятипартийной правительственной коалиции, а ныне оппозиционных Гражданской демократической партии, Чешской пиратской партии, движений STAN и TOP 09, а также Христианско-демократического движения согласовали совместную процедуру голосования по вопросу об отставке Окамуры. При этом они выразили надежду, что при голосовании их поддержат хотя бы некоторые депутаты от ныне правящей коалиции», — говорится в сообщении агентства.
Поводом для начала процедуры стали высказывания Окамуры против военной поддержки Киева и его оценка украинского руководства. В новогоднем обращении политик заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его «на поддержание конфликта на Украине», а выгоду от боевых действий, по его мнению, получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».
Рппозиционные политики намерены представить инициативу о смещении спикера в ближайшие парламентские недели, чтобы вынести вопрос на голосование до начала весенней сессии. Они указывают, что глава палаты, по их мнению, обязан избегать высказываний, которые могут осложнить внешнеполитические позиции страны и отношения с партнерами по ЕС.
Нынешняя правящая коалиция в Чехии сформирована движениями ANO («Акция недовольных граждан»), SPD и «Автомобилисты» и контролирует 108 из 200 мандатов в палате депутатов. Согласно коалиционному соглашению о распределении руководящих постов, Окамура был выдвинут на должность спикера и избран 3 ноября прошлого года на первом заседании нового созыва. На следующий день после избрания он распорядился снять со здания палаты флаг Украины, который висел там с 24 февраля 2022 года.