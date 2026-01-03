Поводом для начала процедуры стали высказывания Окамуры против военной поддержки Киева и его оценка украинского руководства. В новогоднем обращении политик заявил, что нельзя за деньги чешских граждан покупать оружие и отправлять его «на поддержание конфликта на Украине», а выгоду от боевых действий, по его мнению, получают «западные компании и правительства, а также украинские воры из окружения хунты Зеленского, которые устанавливают туалеты из золота».