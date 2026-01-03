Ричмонд
При запуске фейерверка приморец сжег свой грузовик

Пусковая связка салюта самопроизвольно взорвалась в кузове.

Источник: Аргументы и факты

Трагикомичный случай произошел в одном из населенных пунктов Приморского края. Мужчина захотел порадовать себя и знакомых эффектным запуском салюта прямо из кузова грузовика. Однако все пошло не совсем по плану. Грузовик сгорел от сбоя пиротехнического устройства.

Как сообщает телеграмм-канал Readovka, пусковая связка не выдержала накала ожидания и взорвалась прямо в кузове. В результате салюта грузовик мужчины полностью сгорел.

К счастью, обошлось без травм самого пиротехника, не пострадали и другие люди.

Мужчина после происшествия записал видео, в котором рассказывает, что не понимает, что пошло не так. А именно, почему случилась самопроизвольная детонация салюта.

Напомним, что накануне Нового года МЧС по Приморскому краю и власти муниципальных образований призывали граждан не запускать салюты и фейерверки в неприспособленных для этого местах. А также быть предельно аккуратными с пиротехникой вблизи домов.

Этим предостережениям вняли не все. В новогоднюю ночь части фейерверка, запущенного с улицы, залетели на балкон дома на Русской. Это привело к пожару, который был оперативно ликвидирован.

Всего в первые дни нового года в Приморье было зарегистрировано около 70 пожаров. Несколько человек погибло. В Уссурийске сгорел дом. Особенно много ЧП было 1 января.