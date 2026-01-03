Краснодарский электрик застрял в лесу на сутки в новогоднюю ночь

Спасатели нашли застрявшего в снегу электрика. Видео © VK / Кубань-СПАС.
41-летний мастер из Апшеронского района застрял между сёлами Черниговское и Отдалённое. Его машину засыпало снегом, связь пропала. Он испугался и готовился отправить жене прощальное сообщение. Позже ему удалось подать сигнал через ГЛОНАСС. Спасатели быстро прибыли на место.
«Мужчина был обнаружен 1 января и доставлен в безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась», — сообщили спасатели Краснодарского отряда.
Мужчина провёл в машине больше суток без еды и воды, но не пострадал.
