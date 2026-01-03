Ричмонд
Краснодарский электрик застрял в лесу на сутки в новогоднюю ночь

В Краснодарском крае электрик застрял в лесу в новогоднюю ночь без связи, еды и воды. Он поехал выручить коллег, попавших в снежную ловушку, но сам оказался в беде. Спасли его кубанские спасатели.

Источник: Life.ru

Спасатели нашли застрявшего в снегу электрика. Видео © VK / Кубань-СПАС.

41-летний мастер из Апшеронского района застрял между сёлами Черниговское и Отдалённое. Его машину засыпало снегом, связь пропала. Он испугался и готовился отправить жене прощальное сообщение. Позже ему удалось подать сигнал через ГЛОНАСС. Спасатели быстро прибыли на место.

«Мужчина был обнаружен 1 января и доставлен в безопасное место. Медицинская помощь не понадобилась», — сообщили спасатели Краснодарского отряда.

Мужчина провёл в машине больше суток без еды и воды, но не пострадал.

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянин, скатываясь с горки на большой скорости, спас сбитую им же девочку. Драма развернулась в Нальчике, где парень, мчавшийся на «ватрушке», в последний момент стал героем, подхватив на лету сбитую им на горке маленькую девочку. Судя по всему, девочка даже не осознала произошедшего.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.