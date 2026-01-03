Краснодарский электрик застрял в лесу на сутки в новогоднюю ночь

Ранее Life.ru рассказывал, как россиянин, скатываясь с горки на большой скорости, спас сбитую им же девочку. Драма развернулась в Нальчике, где парень, мчавшийся на «ватрушке», в последний момент стал героем, подхватив на лету сбитую им на горке маленькую девочку. Судя по всему, девочка даже не осознала произошедшего.