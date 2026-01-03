Ричмонд
Россиянин попал в ДТП в Таиланде, семья пытается транспортировать его на родину

Житель Геленджикского района 35-летний Юрий Л. попал в тяжёлое ДТП в Бангкоке 29 декабря. Он отдыхал в Таиланде и должен был вернуться домой после праздников. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

Врачи диагностировали у мужчины множественные переломы. Сейчас он находится в реанимации. Семья платит около 1,5 миллиона рублей в сутки за лечение, но средств на полный курс не хватает.

Медики пока не разрешают транспортировку из-за тяжёлого состояния пациента. Однако родные настроены на то, чтобы привезти его домой — Институт имени Пирогова в Москве готов его принять. В России у Юрия остались жена и маленький сын.

Ранее Life.ru сообщал, что более 100 человек стали жертвами ДТП в Таиланде в первые дни нового года. По данным национального центра безопасности дорожного движения, основными причинами аварий стали вождение в нетрезвом состоянии и превышение скорости. Власти страны проводят в эти дни кампанию «Семь опасных дней», направленную на снижение аварийности. Согласно статистике, наибольшему риску подвергаются мотоциклисты, а самым опасным временем суток является промежуток с 18:00 до 21:00.

