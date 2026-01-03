В результате землетрясения в столице Мексики пострадали двенадцать человек

Ранее прямую трансляцию ежедневной пресс-конференции президента Мексики Клаудии Шейнбаум пришлось срочно прервать из-за землетрясения. Сигналы, оповещающие о мощных подземных толчках, прозвучали прямо в Национальном дворце во время её выступления. Как позже сообщила Национальная сейсмологическая служба Мексики, эпицентр землетрясения магнитудой 6,5 находился в штате Герреро. Подземный толчок был зафиксирован примерно в 15 километрах к юго-западу от города Сан-Маркос. Очаг стихии располагался на относительно небольшой глубине — около 10 километров под поверхностью земли.