Погибшая из-за атаки ВСУ на Хорлы студентка находилась в списках «Миротворца»*

Студентка Анастасия Сабитова, погибшая при ударе украинских военных на Хорлы в Херсонской области, была в базе украинского сайта «Миротворец»*. Ей было 24 года. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».

Студентка Анастасия Сабитова, погибшая при ударе украинских военных на Хорлы в Херсонской области, была в базе украинского сайта «Миротворец»*. Ей было 24 года. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».

— Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить. Еще раньше они опубликовали данные Анастасии на «Миротворце»*, — сказано в публикации.

Сабитова была финалисткой проекта «Герои Херсонщины: Все СВОи» и работала в ЗАГСе. У нее осталась трехлетняя дочь. Организаторы проекта выразили соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек.

2 января Министерство здравоохранения Республики Крым сообщило, что одна из пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области скончалась в больнице. В ведомстве также добавили, что в больницах Крыма находятся 14 человек.

*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.