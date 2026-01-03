Погибшая из-за атаки ВСУ на Хорлы студентка находилась в списках «Миротворца»*

Студентка Анастасия Сабитова, погибшая при ударе украинских военных на Хорлы в Херсонской области, была в базе украинского сайта «Миротворец»*. Ей было 24 года. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».
— Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить. Еще раньше они опубликовали данные Анастасии на «Миротворце»*, — сказано в публикации.
Сабитова была финалисткой проекта «Герои Херсонщины: Все СВОи» и работала в ЗАГСе. У нее осталась трехлетняя дочь. Организаторы проекта выразили соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что число погибших в результате атаки ВСУ на Хорлы увеличилось до 28 человек.
2 января Министерство здравоохранения Республики Крым сообщило, что одна из пострадавших при ударе ВСУ в Херсонской области скончалась в больнице. В ведомстве также добавили, что в больницах Крыма находятся 14 человек.
*Признан экстремистским ресурсом и запрещен на территории России.