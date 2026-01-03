Погибшая из-за атаки ВСУ на Хорлы студентка находилась в списках «Миротворца»*

Студентка Анастасия Сабитова, погибшая при ударе украинских военных на Хорлы в Херсонской области, была в базе украинского сайта «Миротворец»*. Ей было 24 года. Об этом в пятницу, 2 января, сообщили в Telegram-канале проекта «Герои Херсонщины».