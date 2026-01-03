Милонов провел рейд по борделям в Петербурге

Депутат Госдумы России Виталий Милонов посетил с проверкой несколько борделей в центре Петербурга. Об этом в пятницу, 2 января, сообщил Telegram-канал Shot.
— Парламентарий нагрянул, в частности, в одно из таких мест на улице Восстания. По его словам, он действует на основании многочисленных жалоб жителей этого района на обстановку в доме, — говорится в публикации.
Отмечалось, что депутат вместе с группой активистов на месте ожидали прибытия сотрудников полиции для оформления необходимых процессуальных действий.
9 декабря 2025 года силовики накрыли притон с проститутками, который работал в центре Москвы. Там под видом массажного салона оказывали услуги сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве. Силовики задержали подозреваемую в организации проституции. Ей оказалась 26-летняя жительница Московской области. Она работала в салоне администратором.
Правоохранители также задержали 12 девушек, занимавшихся проституцией. На них составили административные протоколы.