Милонов провел рейд по борделям в Петербурге

9 декабря 2025 года силовики накрыли притон с проститутками, который работал в центре Москвы. Там под видом массажного салона оказывали услуги сексуального характера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу Москве. Силовики задержали подозреваемую в организации проституции. Ей оказалась 26-летняя жительница Московской области. Она работала в салоне администратором.