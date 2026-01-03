Вооруженные боевики устроили стрельбу на улицах иранского города

Вооружённые боевики вышли на улицы города Сербале в западной иранской провинции Эйлам, открыв стрельбу в воздух и выкрикивая политические лозунги. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim, опубликовавшее видео, на котором участники акции скандируют «Смерть Хаменеи!», имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.
Ранее иранские СМИ передавали, что протестующие совершают нападения на сотрудников правоохранительных органов.
По данным агентства Fars, в западных регионах страны в результате нападений на полицию погибли три человека, 17 получили ранения. На юго-западе Ирана также погибли не менее двух человек, а несколько полицейских были ранены.
Ранее Трампу сделали резкое предупреждение по поводу вмешательства в дела азиатской страны.
