Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вооруженные боевики устроили стрельбу на улицах иранского города

Вооружённые боевики вышли на улицы города Сербале в западной иранской провинции Эйлам, открыв стрельбу в воздух и выкрикивая политические лозунги.

Вооружённые боевики вышли на улицы города Сербале в западной иранской провинции Эйлам, открыв стрельбу в воздух и выкрикивая политические лозунги. Об этом сообщило иранское информационное агентство Tasnim, опубликовавшее видео, на котором участники акции скандируют «Смерть Хаменеи!», имея в виду верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи.

Ранее иранские СМИ передавали, что протестующие совершают нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным агентства Fars, в западных регионах страны в результате нападений на полицию погибли три человека, 17 получили ранения. На юго-западе Ирана также погибли не менее двух человек, а несколько полицейских были ранены.

Ранее Трампу сделали резкое предупреждение по поводу вмешательства в дела азиатской страны.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.