СК возбудил уголовное дело после гибели трёх пассажиров аэролодки в Ленобласти

Ранее краснодарский электрик застрял в лесу на сутки в новогоднюю ночь. Мужчина поехал выручить коллег, попавших в снежную ловушку, но сам оказался в беде. 41-летний мастер из Апшеронского района застрял между сёлами Черниговское и Отдалённое. Его машину засыпало снегом, связь пропала. Он испугался и готовился отправить жене прощальное сообщение. Позже ему удалось подать сигнал через ГЛОНАСС. Спасатели быстро прибыли на место. Мужчина провёл в машине больше суток без еды и воды, но не пострадал.