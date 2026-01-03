СК возбудил уголовное дело после гибели трёх пассажиров аэролодки в Ленобласти

«Вечером 2 января дежурная смена поисково-спасательного отряда города Новая Ладога получила информацию о том, что на акватории Новоладожского канала в районе базы Креницы перевернулась лодка, в которой находились четыре человека. В результате происшествия один человек пострадал и три человека погибли», — уточнили в пресс-службе.
Спасатели передали пострадавшего бригаде скорой помощи, а тела погибших — прибывшим сотрудникам полиции.
По факту гибели трёх человек возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.
Следствие считает, что аэролодка с пятью людьми на борту перевернулась в Новоладожском канале после столкновения с конструкцией наплавного моста. Количество погибших и пострадавших устанавливается.
«На место происшествия выехали следователи и криминалисты, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств, причин и условий произошедшего», — добавили в ведомстве.
Ранее краснодарский электрик застрял в лесу на сутки в новогоднюю ночь. Мужчина поехал выручить коллег, попавших в снежную ловушку, но сам оказался в беде. 41-летний мастер из Апшеронского района застрял между сёлами Черниговское и Отдалённое. Его машину засыпало снегом, связь пропала. Он испугался и готовился отправить жене прощальное сообщение. Позже ему удалось подать сигнал через ГЛОНАСС. Спасатели быстро прибыли на место. Мужчина провёл в машине больше суток без еды и воды, но не пострадал.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.